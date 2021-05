'Discriminazione'. Il report di Human Rights Watch accusa Israele

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (di Andrea Dessì, direttore del programma di ricerca “Politica estera dell’Italia” e responsabile di ricerca nell’area Mediterraneo e Medio oriente, e Flavia Fusco, ricercatrice junior nel programma Mediterraneo e Medio oriente) “Crimes of apartheid and persecution”. Così l’ong(Hrw) definisce nel suo ultimo rapporto le politiche discriminatorie praticate dalle autorità israeliane nel territorio che si estende dal Mediterraneo al fiume Giordano. Un territorio in cui il trattamento riservato alla popolazione cambia a seconda dell’etnia e religione e dove da tempo si è consolidata un’unica realtà: quella che dal 27 aprile scorso anche Hrw chiama inequivocabilmente “apartheid”. Definito “crimine contro l’umanità” dalla Convenzione Onu del 1973 e dallo Statuto di Roma nel 1998 nel tentativo di metabolizzare l’esperienza ...

AdolfoSalsi : Dopo report anche il Vaticano ha fatto vedere che i soldi sono una cosa la chiesa è un'altra. Ma non interessa il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Discriminazione report

L'HuffPost

... intento di dominio, istituzionalizzazione delle pratiche die sistematiche ... ildi Hrw è stato pubblicato in una data importante, il 27 aprile, ovvero il Freedom Day ......africani in un contesto di persecuzione ( "colore rosso" nella cartina di Acs ) o("... Come spiega il direttore di Acs Italia, Alessandro Monteduro , nel presentare il nuovodella ...“ Crimes of apartheid and persecution ”. Così l’ong Human Rights Watch (Hrw) definisce nel suo ultimo rapporto le politiche discriminatorie praticate dalle autorità israeliane nel territorio che si es ...Rilanciamo un approfondimento di Openpolis sul disegno di legge che combatte le discriminazioni riferite all’identità di genere e la disabilità. Nelle ...