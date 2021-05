ansa_liguria : Disabili: da Ventimiglia il giro d'Italia a nuoto di Cimmino -

Parte sabato prossimo, da Ventimiglia, il Giro d'Italia a nuoto di Salvatore Cimmino, 56 anni, originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ma romano di adozione, che all'età di 15 anni subì l'amputazione di una gamba. Per richiamare l'attenzione sui ritardi nell'applicazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche e per sensibilizzare l'opinione pubblica verso una politica volta all'inclusione sociale.