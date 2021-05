Diritto allo studio, Link mobilita gli universitari il 13 maggio: «Dalle tasse agli alloggi, ecco cosa non va nel piano Draghi» (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’associazione nazionale Link – Coordinamento universitario chiama a raccolta per giovedì 13 maggio gli studenti che sono rimasti delusi dal Recovery Plan del governo Draghi sotto il profilo del Diritto allo studio, annunciando in tutta Italia una serie di iniziative di protesta: «Con flash mob, presìdi negli atenei e un’azione dimostrativa a Roma, davanti alla sede del Miur, faremo emergere perché non siamo soddisfatti», spiega a Open Lorenzo Morandi, coordinatore nazionale di Link. Oggi in Italia solo il 3% degli studenti vive in una residenza universitaria, contro una media europea del 18% (dati Eurostudent 2016-­2018). In Germania la quota è del 12%, in Francia del 14%, con punte che arrivano al 30-40% in Slovacchia e nei Paesi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’associazione nazionale– Coordinamentoo chiama a raccolta per giovedì 13gli studenti che sono rimasti delusi dal Recovery Plan del governosotto il profilo del, annunciando in tutta Italia una serie di iniziative di protesta: «Con flash mob, presìdi negli atenei e un’azione dimostrativa a Roma, davanti alla sede del Miur, faremo emergere perché non siamo soddisfatti», spiega a Open Lorenzo Morandi, coordinatore nazionale di. Oggi in Italia solo il 3% degli studenti vive in una residenzaa, contro una media europea del 18% (dati Eurostudent 2016-­2018). In Germania la quota è del 12%, in Francia del 14%, con punte che arrivano al 30-40% in Slovacchia e nei Paesi ...

RegLombardia : #DoteScuola Torna anche quest'anno Dote scuola 2021-2022, l'insieme di misure che sostiene il diritto allo studio… - maddalena2471 : RT @micheleleccese: Buffa questa cosa, non vogliono i migranti perché “ci portano le malattie”. Ma allo stesso tempo non vogliono il #Green… - gioalbarosa : RT @vladiluxuria: Un transgender viene rimproverato al liceo Vico di Napoli per aver usato il bagno degli uomini, gli studenti si stringono… - fiftycb : RT @micheleleccese: Buffa questa cosa, non vogliono i migranti perché “ci portano le malattie”. Ma allo stesso tempo non vogliono il #Green… - PerettiGloria : RT @micheleleccese: Buffa questa cosa, non vogliono i migranti perché “ci portano le malattie”. Ma allo stesso tempo non vogliono il #Green… -