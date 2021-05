Diritti tv Serie A, oggi prima udienza per il ricorso di Sky contro DAZN (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nella giornata di oggi andrà in scena la prima udienza sul ricorso presentato da Sky contro l’acquisizione dei pacchetti 1 e 3 da parte di DAZN oggi i club di Serie A si riuniranno in videoconferenza per cercare di assegnare il pacchetto 2 dei Diritti tv. Nella stessa giornata andrà in scena anche la prima udienza sul ricorso presentato da Sky contro l’acquisizione dei pacchetti 1 e 3 da parte di DAZN per il ciclo 2021-2024. Secondo quanto riporta Calcioefinanza.it, il ricorso presentato dalla pay-tv di Comcast si fonda sostanzialmente su sei motivi, a cominciare dalla “no single buyer rule” prevista dalla Legge Melandri che vieta a un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nella giornata diandrà in scena lasulpresentato da Skyl’acquisizione dei pacchetti 1 e 3 da parte dii club diA si riuniranno in videoconferenza per cercare di assegnare il pacchetto 2 deitv. Nella stessa giornata andrà in scena anche lasulpresentato da Skyl’acquisizione dei pacchetti 1 e 3 da parte diper il ciclo 2021-2024. Secondo quanto riporta Calcioefinanza.it, ilpresentato dalla pay-tv di Comcast si fonda sostanzialmente su sei motivi, a cominciare dalla “no single buyer rule” prevista dalla Legge Melandri che vieta a un ...

