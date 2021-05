Diritti tv Serie A, il Tribunale deciderà nei prossimi giorni dopo ricorso di Sky contro Dazn (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nei prossimi giorni il Tribunale di Milano si pronuncerà in merito all’udienza odierna, dopo che Sky aveva presentato ricorso contro Dazn in merito all’assegnazione a quest’ultima dei Diritti tv per le partite di Serie A nel triennio 2021/2024. La pay-tv ha presentato ricorso facendo riferimento ad una presunta violazione della Legge Melandri, che vieta ad un singolo operatore di acquistare tutti i Diritti per la trasmissione delle partite. Infatti, la Lega Serie A aveva assegnato a Dazn i pacchetti 1 e 3 dei Diritti tv, per trasmettere 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva, per 840 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Neiildi Milano si pronuncerà in merito all’udienza odierna,che Sky aveva presentatoin merito all’assegnazione a quest’ultima deitv per le partite diA nel triennio 2021/2024. La pay-tv ha presentatofacendo riferimento ad una presunta violazione della Legge Melandri, che vieta ad un singolo operatore di acquistare tutti iper la trasmissione delle partite. Infatti, la LegaA aveva assegnato ai pacchetti 1 e 3 deitv, per trasmettere 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva, per 840 milioni di euro. SportFace.

