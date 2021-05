Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, tribunale riserva decisione su ricorso Sky (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il tribunale di Milano si è riservato di decidere sul ricorso presentato da Sky contro l'assegnazione a Dazn dei Diritti audiovisivi della Serie A 2021-24, dopo l'udienza svoltasi oggi. Il giudizio è atteso nei prossimi giorni.La pay-tv di Comcast aveva depositato nelle scorse settimane un ricorso per un procedimento cautelare d'urgenza, puntando il dito contro la presunta violazione della Legge Melandri,... Leggi su digital-news (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ildi Milano si èto di decidere sulpresentato da Sky contro l'assegnazione a Dazn deiaudiovisivi della-24, dopo l'udienza svoltasi oggi. Il giudizio è atteso nei prossimi giorni.La pay-tv di Comcast aveva depositato nelle scorse settimane unper un procedimento cautelare d'urgenza, puntando il dito contro la presunta violazione della Legge Melandri,...

