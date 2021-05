Diritti tv, rinviato il voto su offerta di Sky (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutto congelato per quanto riguarda il pacchetto 2 dei Diritti tv della Serie A, che consentirà all’operatore che se lo aggiudicherà la trasmissione di tre partite a giornata in co-esclusiva con Dazn per le prossime tre stagioni calcistiche. La decisione di rinviare il voto sull’offerta presentata da Sky è emersa dall’assemblea odierna dei 20 club L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutto congelato per quanto riguarda il pacchetto 2 deitv della Serie A, che consentirà all’operatore che se lo aggiudicherà la trasmissione di tre partite a giornata in co-esclusiva con Dazn per le prossime tre stagioni calcistiche. La decisione di rinviare ilsull’presentata da Sky è emersa dall’assemblea odierna dei 20 club L'articolo

Lega A, rinviato voto su offerta Sky per diritti tv - Lombardia Agenzia ANSA Diritti tv Serie A, l’assemblea di Lega rinvia il voto sull’offerta di Sky per il pacchetto 2 L’assemblea della Lega Serie A ha deciso di rinviare il voto sull’offerta pervenuta da Sky dopo le trattative private per il pacchetto 2 dei diritti tv 2021-2024, quello che consente di trasmettere tr ...

