Dimissioni Scaroni da consigliere della Lega | la scelta del presidente del Milan

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è dimesso dal suo ruolo di consigliere della Lega: ecco la decisione del numero uno rossonero Paolo Scaroni si dimette dal ruolo di consigliere della Lega Serie A. Il presidente del Milan ha presentato oggi le sue dimissioni in videoconferenza due settimane dopo il caos della Super League. Ecco il comunicato. «In apertura di riunione il presidente Dal Pino si è complimentato con l'Inter per la vittoria del campionato e ha salutato con affetto le due Società retrocesse, Crotone e Parma, augurando loro un pronto ritorno nella massima categoria. Il presidente Dal Pino ha poi preso atto delle ...

