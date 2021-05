Diletta Leotta e Can Yaman: la passione è riesplosa in vacanza (FOTO) (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo il periodo di raffreddamento la passione tra Diletta Leotta e Can Yaman è riesplosa: a testimoniarlo ci sono le FOTO della coppia in un albergo sul Lago di Como. Diletta Leotta e Can Yaman hanno passato lo scorso fine settima insieme: le FOTO pubblicate da CHI mostrano chiaramente che tra l'attore turco e la giornalista di DAZN la passione è riesplosa dopo che nelle ultime settimane si era parlato di un presunto flirt tra la Leotta e Ryan Friedkin. I fan della coppia Diletta Leotta e Can Yaman possono tirare un sospiro di sollievo: dopo un periodo difficile culminato con le FOTO in cui la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo il periodo di raffreddamento latrae Can: a testimoniarlo ci sono ledella coppia in un albergo sul Lago di Como.e Canhanno passato lo scorso fine settima insieme: lepubblicate da CHI mostrano chiaramente che tra l'attore turco e la giornalista di DAZN ladopo che nelle ultime settimane si era parlato di un presunto flirt tra lae Ryan Friedkin. I fan della coppiae Canpossono tirare un sospiro di sollievo: dopo un periodo difficile culminato con lein cui la ...

