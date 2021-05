Diletta Leotta e Can Yaman, crisi finita? Paparazzati in dolci effusioni – FOTO (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo tante voci e FOTO spuntate sulla crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta, i due vengono Paparazzati in dolci effusioni sul lago di Como È una delle coppie più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo tante voci espuntate sullatra Can, i due vengonoinsul lago di Como È una delle coppie più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Striscia : 'Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman'. Settimo Tapiro d'oro per @DilettaLeotta dopo le f… - Striscia : La storia con #CanYaman e le foto con #RyanFriedkin: #DilettaLeotta chiarisce @VStaffelli - Gazzetta_it : #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - imbucatospecial : #gossip #DilettaLeotta scoppia di nuovo la passione con #CanYaman (FOTO) - Nephilim_Tuo : RT @Adamao76: @FBiasin Il 5 Maggio??è differente.È molto di più che alzare una coppa prestigiosa.È difficile spiegare la Goduria??,Vedere tu… -