Diletta Leotta e Can Yaman, altro che crisi: scoppia la passione – FOTO (Di mercoledì 5 maggio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman, la conduttrice di DAZN e l'attore turco sono stati "pizzicati" in atteggiamenti pieni di affetto sul Lago di Como altro che crisi, Diletta Leotta e Can Yaman fanno sul serio. La nota conduttrice di DAZN e l'attore turco sono stati "pizzicati" sul lago di Como. Nel dettaglio è stato il settimanale "CHI" a beccare la coppia del momento in un suggestivo resort. Abbracci, baci e carezze a bordo piscina. Lei con un bikini mozzafiato, lui con un boxer alla moda. Despite what the haters do they always laugh..#CanDil #CanYaman #DilettaLeotta pic.twitter.com/gbIRTgO9am — ?????? (@cancano00) May 5, 2021

