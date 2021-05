Diario della riapertura. 2) Paiato e Massini, il Piccolo Teatro riparte da una voce (Di mercoledì 5 maggio 2021) È importante ricominciare, ma anche ricominciare bene. E non c’è nuovo inizio, a Teatro, se non si riparte da una voce importante, che renda nuovo tutto. A noi milanesi l’altra sera è stato fatto un regalo speciale: Maria Paiato, una delle più grandi attrici italiane, per quasi due ore sola in scena al Piccolo Teatro Studio Melato. Se non c’eravate, e causa Covid eravamo in pochi distanziati e mascherati, fate di tutto per esserci, entro il 15 maggio; provo a raccontarvi perché. Quando un’attrice come la piccola grande Maria appare in scena, ancora una volta dimessa e grigia per volontà di regista (Giorgio Sangati) e costumista (Gianluca Sbicca), non sai cosa succederà, ma sai che succederà. E infatti ecco il miracolo della sua voce di miele e di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) È importante ricominciare, ma anche ricominciare bene. E non c’è nuovo inizio, a, se non sida unaimportante, che renda nuovo tutto. A noi milanesi l’altra sera è stato fatto un regalo speciale: Maria, una delle più grandi attrici italiane, per quasi due ore sola in scena alStudio Melato. Se non c’eravate, e causa Covid eravamo in pochi distanziati e mascherati, fate di tutto per esserci, entro il 15 maggio; provo a raccontarvi perché. Quando un’attrice come la piccola grande Maria appare in scena, ancora una volta dimessa e grigia per volontà di regista (Giorgio Sangati) e costumista (Gianluca Sbicca), non sai cosa succederà, ma sai che succederà. E infatti ecco il miracolosuadi miele e di ...

Ultime Notizie dalla rete : Diario della Brondi: "C'è speranza nel mio Paesaggio dopo la battaglia" ... Vasco Brondi e Federico Dragogna, si arricchisce della partecipazione e la collaborazione di ... Insieme al cd esco il libro, Note a margine e maceri, un diario on the road, tutto quello che non è ...

Funzionari giuridico - pedagogici: online banca dati quesiti ... la banca dati dei quesiti che concorreranno a formare i questionari oggetto della prova d'esame ... Il 30 aprile è stato pubblicato il diario delle prove selettive . LEGGI QUI LA SCHEDA DI SINTESI

Farmacap, sindacati: sciopero e presidio in Campidoglio I lavoratori impiegati nelle Farmacie comunali Farmacap, hanno organizzato uno sciopero e presidio presso Piazza del Campidoglio, in concomitanza con la seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina.

