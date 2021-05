Di Maio: “L’obiettivo è quello di far ripartire il turismo e l’economia” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il post sui social di Luigi Di Maio: “Lavoriamo per eliminare il coprifuoco in tempi brevi”. ROMA – Nuovo post sui social di Luigi Di Maio poco prima della seconda giornata del G7. “Ripartiamo dalle eccellenze italiane – scrive il ministro – valorizzando le nostre città e le competenze dei nostri artigiani. Stiamo riaprendo, con L’obiettivo di far ripartire il turismo e l’economia. Dobbiamo sostenere il settore turistico, commercianti, ristoratori. Dobbiamo fare impresa e creare lavoro“. “L’Italia è pronta – si legge ancora – lavoriamo per superare totalmente il coprifuoco, ma non abbassiamo la guardia. In questa seconda giornata a Londra ribadirò che l’Italia è pronta ad accogliere i turisti in totale sicurezza “. Ripartiamo dalle eccellenze italiane, valorizzando le ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il post sui social di Luigi Di: “Lavoriamo per eliminare il coprifuoco in tempi brevi”. ROMA – Nuovo post sui social di Luigi Dipoco prima della seconda giornata del G7. “Ripartiamo dalle eccellenze italiane – scrive il ministro – valorizzando le nostre città e le competenze dei nostri artigiani. Stiamo riaprendo, condi faril. Dobbiamo sostenere il settore turistico, commercianti, ristoratori. Dobbiamo fare impresa e creare lavoro“. “L’Italia è pronta – si legge ancora – lavoriamo per superare totalmente il coprifuoco, ma non abbassiamo la guardia. In questa seconda giornata a Londra ribadirò che l’Italia è pronta ad accogliere i turisti in totale sicurezza “. Ripartiamo dalle eccellenze italiane, valorizzando le ...

news_mondo_h24 : Di Maio: “L’obiettivo è quello di far ripartire il turismo e l’economia” - PaolaTacconi : RT @Agenzia_Ansa: 'Stiamo riaprendo, con l'obiettivo di far ripartire il turismo e l'economia. Lavoriamo per superare totalmente il coprifu… - Agenzia_Ansa : 'Stiamo riaprendo, con l'obiettivo di far ripartire il turismo e l'economia. Lavoriamo per superare totalmente il c… - giornaleradiofm : Di Maio al G7, Italia pronta a accogliere turisti stranieri: (ANSA) - ROMA, 05 MAG - 'Stiamo riaprendo, con l'obiet… -