Detenuti, Ciambriello in visita a Sessa Aurunca e Calvi Risorta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Garante regionale Samuele Ciambriello, oltre al pianeta carcere, nelle sue prerogative pone attenzione ai soggetti sottoposti a TSO, ai ricoverati nelle REMS e nelle RSA e a tutti coloro che si trovano in una condizione di limitazione della propria libertà personale. Oggi, accompagnato da alcuni rappresentanti della cooperativa Articolo 1 e dell’associazione Psichiatria Democratica, che collaborano con il suo ufficio, ha fatto visita al servizio psichiatrico di diagnosi e cura, SPDC, di Sessa Aurunca e alla residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, REMS, di Calvi Risorta situate nella provincia di Caserta. Nel casertano ci sono due SPDC, quello di Aversa e quello di Sessa Aurunca per complessivi 12 posti letto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Garante regionale Samuele, oltre al pianeta carcere, nelle sue prerogative pone attenzione ai soggetti sottoposti a TSO, ai ricoverati nelle REMS e nelle RSA e a tutti coloro che si trovano in una condizione di limitazione della propria libertà personale. Oggi, accompagnato da alcuni rappresentanti della cooperativa Articolo 1 e dell’associazione Psichiatria Democratica, che collaborano con il suo ufficio, ha fattoal servizio psichiatrico di diagnosi e cura, SPDC, die alla residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, REMS, disituate nella provincia di Caserta. Nel casertano ci sono due SPDC, quello di Aversa e quello diper complessivi 12 posti letto ...

anteprima24 : ** #Detenuti, #Ciambriello in visita a Sessa Aurunca e Calvi Risorta ** - TV7Benevento : CIAMBRIELLO: 'GRATO ALL’ASL DI BENEVENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO A DOSE UNICA PER I DETENUTI”... - anteprima24 : ** Carcere minorile di Airola, Ciambriello: 'Negato il diritto allo studio ai #Detenuti' ** - user_tv : Airola, Ciambriello in visita all'Ipm. Il Garante campano dei detenuti - anteprima24 : ** Covid e #Carcere, il #Garante #Ciambriello: 'Bene vaccinazioni ma sono a macchia di leopardo' **… -