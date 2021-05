AnsaSicilia : Denise: pompa idrovora in azione nella casa ispezionata. Dovrebbe servire a svuotare pozzo localizzato sotto una bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise pompa

ANSA Nuova Europa

I Vigili del Fuoco hanno montato unaidrovora all'interno del garage dove c'è la botola che viene ispezionata. Molto verosimilmente porta a un pozzo che potrebbe essere pieno d'acqua e che ora i pompieri vogliono svuotare. La ...Per svuotarlo i Vigili del fuoco hanno appena montato unaidrovora . Nei giorni scorsi la ... Gli inquirenti, riferisce l'Ansa , stanno cercando una stanza segreta in cuipotrebbe essere ...Indagini a tutto campo nell'abitazione di via Pirandello, a Mazara del Vallo, che fu in uso ad Anna Corona, l'ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico ...I magistrati di Marsala hanno riaperto il caso Denise Pipitone e indagare su errori e presunti errori che potrebbero aver inquinato le indagini sulla ...