Denise Pipitone | notizia shock | la stanno cercando nel cemento

Leggi su chenews

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il corpo dipotrebbe trovarsi nella casa di Anna Corona. A quanto pare sarebbe stata murata. Sono in corso indagini.(Google Images)Unaincredibile sta rimbalzando in queste ore su diverse testate. A quanto pare ci sarebbero in corso dei sopralluoghi a casa di Anna Corona perché si pensa che la piccolapossa essere stata murata lì dentro. La cosa, se confermata, metterebbe in maniera tragica la parola fine a questa brutta storia. Negli ultimi giorni sono state fatte svariate ipotesi. In particolare si è sempre discusso di una botola la cui funziona non si è mai capita fino in fondo. Sembra che sia arrivata una segnalazione ai Carabinieri secondo la quale...