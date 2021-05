Denise Pipitone: l’ispezione nella casa della madre di Jessica Pulizzi e il terribile sospetto sui lavori in muratura (Di mercoledì 5 maggio 2021) La procura di Marsala ha disposto nuovi accertamenti sulla scomparsa di Denise Pipitone per verificare delle rivelazioni emerse in questi giorni. Anche alla ricerca di lavori in muratura sospetti all’interno dell’abitazione in cui abitava Anna Corona, madre della sorellastra Jessica Pulizzi ed ex moglie del padre della bimba sparita da Mazara del Vallo l’1 settembre 2004. In queste ore i carabinieri della stazione di Mazara del Vallo e del Reparto operativo di Trapani hanno eseguito un’ispezione all’interno della casa di via Pirandello. Anche per verificare una macabra segnalazione, rispetto alla presenza del cadavere della piccola Denise, celata da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021) La procura di Marsala ha disposto nuovi accertamenti sulla scomparsa diper verificare delle rivelazioni emerse in questi giorni. Anche alla ricerca diinsospetti all’interno dell’abitazione in cui abitava Anna Corona,sorellastraed ex moglie del padrebimba sparita da Mazara del Vallo l’1 settembre 2004. In queste ore i carabinieristazione di Mazara del Vallo e del Reparto operativo di Trapani hanno eseguito un’ispezione all’internodi via Pirandello. Anche per verificare una macabra segnalazione, rispetto alla presenza del cadaverepiccola, celata da ...

