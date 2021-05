Del Genio | “Occasioni sprecate dal Napoli? Il Cagliari ha creato tanto | potevano far gol anche nel primo tempo”

welikeduel : Il cartoon del genio @makkox. #propagandalive - welikeduel : 'La valle degli orbi', il cartoon del genio @makkox. #propagandalive - La7tv : #propagandalive 'La valle degli orbi', il cartoon del genio @Makkox - INGFiore2 : e quindi di non essere un vero uomo di genio, cosa che x un giovane ambizioso è molto umiliante soprattutto nel nos… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Del Genio: 'Anche il Cagliari ha avuto diverse occasioni come il Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Del Genio

LA NAZIONE

... nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure", il comandoRaggruppamento "Umbria - Marche" al Colonnello Vincenzo Nazzaro Il Colonnello Antonio D'Agostino , comandante3° Reggimento...A poco a poco iniziò a conoscere le personesuo percorso di vendite. Si conquistò la simpatia di molti di loro per la sua semplicità, il suo carisma e il suo entusiasmo . Presto fece la sua ...Il giornalista parla del pareggio del Napoli contro il Cagliari Paolo Del Genio è intervenuto nel corso della trasmissione "Gonfia la rete" in onda su ...L’iniziativa benefica a sostegno di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e in particolare delle Case Ronald e delle Family Room è stata pensata in occasione della Festa della Mamma. Basterà acqui ...