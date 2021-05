Decreto Sostegni, Reddito di cittadinanza e aiuti alle famiglie: le novità (Di mercoledì 5 maggio 2021) Proroghe e slittamenti per sfratti e tasse, ma anche misure ad hoc per le famiglie, tra cui un assegno per le famiglie separate in difficoltà e la decisione di dichiarare ‘impignorabile’ il Reddito di cittadinanza. E ancora, agevolazioni per i settori che hanno sofferto di più a causa della crisi economica scatenata dal coronavirus, come quello della cultura, o per le città, come quelle d’arte. Il Decreto legge Sostegni esce dal passaggio nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato con numerose novità. Così tante da far lievitare il budget, inizialmente fissato dal governo per le nuove misure inserite dal parlamento, da 550 milioni a 770 milioni di euro. Il provvedimento, approvato nella notte, si prepara ad approdare nell’aula di palazzo Madama, mentre il governo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) Proroghe e slittamenti per sfratti e tasse, ma anche misure ad hoc per le, tra cui un assegno per leseparate in difficoltà e la decisione di dichiarare ‘impignorabile’ ildi. E ancora, agevolazioni per i settori che hanno sofferto di più a causa della crisi economica scatenata dal coronavirus, come quello della cultura, o per le città, come quelle d’arte. Illeggeesce dal passaggio nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato con numerose. Così tante da far lievitare il budget, inizialmente fissato dal governo per le nuove misure inserite dal parlamento, da 550 milioni a 770 milioni di euro. Il provvedimento, approvato nella notte, si prepara ad approdare nell’aula di palazzo Madama, mentre il governo ...

