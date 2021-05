Decreto Sostegni bis, novità in arrivo per famiglie e imprese: ecco cosa cambia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Decreto Sostegni bis, la prima versione del testo in bozza presenta importanti novità per imprese e famiglie. Si parla di nuovi contributi a fondo perduto, bonus affitto e esenzioni fiscali per le partite IVA. E come già annunciato dal premier Draghi si va verso l’introduzione di un nuovo bonus prima casa per i giovani. Vediamo nel concreto di cosa si tratta e in cosa consistono tali agevolazioni. leggi anche l’articolo —> Giovani under 36, le esenzioni e agevolazioni per l’acquisto della prima casa Decreto Sostegni bis bozza novità in arrivo: cosa cambia Per chi non lo sapesse il Decreto Sostegni del Governo Draghi, pubblicato in ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 5 maggio 2021)bis, la prima versione del testo in bozza presenta importantiper. Si parla di nuovi contributi a fondo perduto, bonus affitto e esenzioni fiscali per le partite IVA. E come già annunciato dal premier Draghi si va verso l’introduzione di un nuovo bonus prima casa per i giovani. Vediamo nel concreto disi tratta e inconsistono tali agevolazioni. leggi anche l’articolo —> Giovani under 36, le esenzioni e agevolazioni per l’acquisto della prima casabis bozzainPer chi non lo sapesse ildel Governo Draghi, pubblicato in ...

