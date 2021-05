Death Stranding: la lista di film e serie TV di Heartman rivelata da un fan (Di mercoledì 5 maggio 2021) Anche se Death Stranding è uscito qualche tempo fa, il gioco ha ancora una nutrita schiera di fan che continuano ad immergersi nel suo mondo. Uno di questi è riuscito, con molta cura, ad elencare tutti i film e serie TV che si vedono sugli scaffali dell'alloggio di Heartman. Come riportato dall'utente di Reddit left me on reddit, alcune di queste copertine non sono leggibili a causa della profondità di cambio che sfoca le scritte, ma alcune di queste sembra siano continuamente ripetute. Tuttavia si tratta di un signor elenco che comprende film, serie TV e documentari, con alcuni che fanno riferimento al mondo reale. Una particolarità: il numero 21 si ripete spesso in questa lista e anche Heartman muore praticamente ogni 21 minuti. Che ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Anche seè uscito qualche tempo fa, il gioco ha ancora una nutrita schiera di fan che continuano ad immergersi nel suo mondo. Uno di questi è riuscito, con molta cura, ad elencare tutti iTV che si vedono sugli scaffali dell'alloggio di. Come riportato dall'utente di Reddit left me on reddit, alcune di queste copertine non sono leggibili a causa della profondità di cambio che sfoca le scritte, ma alcune di queste sembra siano continuamente ripetute. Tuttavia si tratta di un signor elenco che comprendeTV e documentari, con alcuni che fanno riferimento al mondo reale. Una particolarità: il numero 21 si ripete spesso in questae anchemuore praticamente ogni 21 minuti. Che ...

