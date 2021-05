Ddl Zan, crescono i dubbi del mondo gay e di sinistra (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'infuocato dibattito sul ddl Zan è andato forse un po' oltre la (legittima) differenza delle posizioni in campo. È infatti invalsa, da parte di alcuni, una certa tendenza alla banalizzazione: una tendenza che taccia chi è contrario (o chi semplicemente ha dei dubbi) come una sorta di retrogrado oscurantista. Non solo: perché, in questo clima di banalizzazione, è passata anche l'idea che esistano due schieramenti monolitici e che la questione possa in definitiva essere risolta come l'ennesima battaglia tra destra e sinistra. In realtà, se si va un tantino oltre, la situazione appare vagamente più complessa. Svariate figure non certo ascrivibili al centrodestra hanno infatti espresso delle perplessità e delle riserve. In questo senso si è, per esempio, recentemente pronunciata l'ex deputata del Pd, Anna Paola Concia."Una legge di civiltà come questa ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'infuocato dibattito sul ddl Zan è andato forse un po' oltre la (legittima) differenza delle posizioni in campo. È infatti invalsa, da parte di alcuni, una certa tendenza alla banalizzazione: una tendenza che taccia chi è contrario (o chi semplicemente ha dei) come una sorta di retrogrado oscurantista. Non solo: perché, in questo clima di banalizzazione, è passata anche l'idea che esistano due schieramenti monolitici e che la questione possa in definitiva essere risolta come l'ennesima battaglia tra destra e. In realtà, se si va un tantino oltre, la situazione appare vagamente più complessa. Svariate figure non certo ascrivibili al centrodestra hanno infatti espresso delle perplessità e delle riserve. In questo senso si è, per esempio, recentemente pronunciata l'ex deputata del Pd, Anna Paola Concia."Una legge di civiltà come questa ...

