Daydreamer, le anticipazioni del 6 maggio: Can è geloso, guai a lavoro (Di mercoledì 5 maggio 2021) anticipazioni Daydreamer puntata 6 maggio. L’ennesimo battibecco tra Can e Sanem porta alla rottura tra i due, in un momento molto delicato. Puntata DaydreamerIl rapporto tra Can e Sanem si fa sempre più tesi dopo la confessione del Divit a suo padre: non prova più sentimenti per la ragazza. Il grande amore di cui tutti parlano non riesce proprio a ricordarlo, Sanem è distrutta e non vuole più saperne. In uno sfogo con Mihriban afferma che tornerà ad essere la Sanem di una volta, rispondendo così all’atteggiamento negativo di Can. Intanto l’agenzia si trova a fronteggiare un grosso problema: la bugia che Leyla ha detto al signor Asim, un ricco cliente, per salvare l’affare della Fikri Harika. Adesso toccherà trovare il regista Arthur Capello, profilo di livello internazionale frutto dell’invenzione di Leyla. Come fare? ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 5 maggio 2021)puntata 6. L’ennesimo battibecco tra Can e Sanem porta alla rottura tra i due, in un momento molto delicato. PuntataIl rapporto tra Can e Sanem si fa sempre più tesi dopo la confessione del Divit a suo padre: non prova più sentimenti per la ragazza. Il grande amore di cui tutti parlano non riesce proprio a ricordarlo, Sanem è distrutta e non vuole più saperne. In uno sfogo con Mihriban afferma che tornerà ad essere la Sanem di una volta, rispondendo così all’atteggiamento negativo di Can. Intanto l’agenzia si trova a fronteggiare un grosso problema: la bugia che Leyla ha detto al signor Asim, un ricco cliente, per salvare l’affare della Fikri Harika. Adesso toccherà trovare il regista Arthur Capello, profilo di livello internazionale frutto dell’invenzione di Leyla. Come fare? ...

