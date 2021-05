Daydreamer anticipazioni, Can e Sanem hanno una sorpresa: cosa succede alla coppia (Di mercoledì 5 maggio 2021) La soap turca “Daydreamer” sta per giungere all’epilogo, giungono però piccanti anticipazioni sulle sorti dei due protagonisti Can e Sanem. Come per tutti i programmi invernali nelle reti Rai e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 5 maggio 2021) La soap turca “” sta per giungere all’epilogo, giungono però piccantisulle sorti dei due protagonisti Can e. Come per tutti i programmi invernali nelle reti Rai e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

zazoomblog : Anticipazioni Daydreamer 6 maggio 2021 - #Anticipazioni #Daydreamer #maggio - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni del 6 maggio: Can e Sanem litigano di nuovo - #DayDreamer #Sogno… - infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 4 maggio - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 5 maggio: Can e Sanem uniti ma distanti - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 5 maggio 2021: Can sorprende Leyla, Sanem gelosa? -