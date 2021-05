Dantedì, canto 15 del Purgatorio e l’incontro con l’angelo della misericordia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci troviamo nel canto 15 del Purgatorio. Dante e Virgilio, in questi versi, raccontano del loro cammino dalla seconda Cornice alla terza. In questo passaggio, cambia lo scenario e vengono a contatto con nuove anime. Infatti incontrano l’angelo della misericordia. Inoltre assistono a vari esempi di mansuetudine. Infine alla fine del canto, i due poeti, si avviano verso un denso fumo. Atmosfera che avvolge la terza Cornice. Dante chiede a Virgilio, di argomentare l’ammonizione ricevuta nel precedente canto, tramite le parole del dannato Guido del Duca. Virgilio, cerca di spiegare al suo discepolo, che i beni terreni per quanto posseduti da un singolo, sono effimeri. Soddisfano poco, rispetto ai beni celesti e spirituali, che Dio concede sì a molti, ma nonostante la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci troviamo nel15 del. Dante e Virgilio, in questi versi, raccontano del loro cammino dalla seconda Cornice alla terza. In questo passaggio, cambia lo scenario e vengono a contatto con nuove anime. Infatti incontrano. Inoltre assistono a vari esempi di mansuetudine. Infine alla fine del, i due poeti, si avviano verso un denso fumo. Atmosfera che avvolge la terza Cornice. Dante chiede a Virgilio, di argomentare l’ammonizione ricevuta nel precedente, tramite le parole del dannato Guido del Duca. Virgilio, cerca di spiegare al suo discepolo, che i beni terreni per quanto posseduti da un singolo, sono effimeri. Soddisfano poco, rispetto ai beni celesti e spirituali, che Dio concede sì a molti, ma nonostante la ...

Diverse le iniziative messe in atto dall'istituto comprensivo di Porto Viro in onore di Dante Alighieri ... ha incontrato online centinaia di studenti della scuola secondaria di I grado, di classe seconda e terza, per la presentazione del libro e per approfondire in particolare il XXVI canto dell'Inferno ...

