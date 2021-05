Dante in anteprima: nei giovedì di maggio visite su prenotazione alla Biblioteca Nazionale di Napoli (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dante alla Biblioteca Nazionale di Napoli: per la mostra L’iconografia della Divina Commedia di Dante dal ‘700 al ‘900 è possibile prenotare visite nei di maggio. Esposto in anteprima nelle sale della Biblioteca Nazionale di Napoli un excursus delle principali e più importanti edizioni illustrate della Divina Commedia e di altri testi dedicati al sommo Leggi su 2anews (Di mercoledì 5 maggio 2021)di: per la mostra L’iconografia della Divina Commedia didal ‘700 al ‘900 è possibile prenotarenei di. Esposto innelle sale delladiun excursus delle principali e più importanti edizioni illustrate della Divina Commedia e di altri testi dedicati al sommo

TodayTv2000 : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? #Turismo Benvenuti in Italia 2?? #Covid Lodi zero contagi 3? Giovani aiuto per la cas… - TGTGTV2000 : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? #Turismo Benvenuti in Italia 2?? #Covid Lodi zero contagi 3? Giovani aiuto per la cas… - siamonoitv2000 : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? #Turismo Benvenuti in Italia 2?? #Covid Lodi zero contagi 3? Giovani aiuto per la cas… - orasolaretv2000 : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? #Turismo Benvenuti in Italia 2?? #Covid Lodi zero contagi 3? Giovani aiuto per la cas… - vediamocitv2000 : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? #Turismo Benvenuti in Italia 2?? #Covid Lodi zero contagi 3? Giovani aiuto per la cas… -