«Daje Roma» diventa «Deigia Roma» | la conduttrice inglese alle prese con il post di Mourinho – Il video

(Di mercoledì 5 maggio 2021) «Scusa com’è?», chiede l’ospite. «D-a-j-e-», risponde la giornalista di Sky Sports Uk facendo lo spelling della misteriosa parola utilizzata da Joséal termine del messaggio rilasciato via Instagram per annunciare il suo arrivo alla As. «Rilascerò dichiarazioni a tempi debito.!», recitavano le ultime righe deldel tecnico portoghese, ripreso dalla stampa sportiva internazionale e letto con difficoltà dalla. Un momento di ilaritàto virale sui social tra l’entusiasmo dei tifosinisti.: Twitter/@LeonardoPanatta Leggi anche: Gap tecnico, mentalità vincente e gestione dell’ambiente: tutte le sfide di José ...

OfficialASRoma : “Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione d… - SkySport : Roma, Mou su Instagram: 'Mi ha convinto l'ambizione dei Friedkin, daje vinciamo insieme' #SkySport #Roma #Mourinho - ibanez41oficial : #MATCHDAY #UEL Manchester United - Roma DAJE ROMA! - Marghaerita : RT @Cacace_Marco: A SkySports cercano di capire il significato di “Daje Roma”. Sto morendo ?? #Mourinho - Mariagenn59 : L'incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico. Daje Roma!”. ?? ????????´ ????????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Daje Roma

Da quando ha lasciato l'Inter dopo aver vinto il triplete, Josè ha vinto poco per i suoi standard, ma quel poco basta allaper campare di rendita per decenni: il tripletino con lo United, fatto ...E allora "", là dove un giorno fu "io non sono un pirla", e ancora ce lo raccontiamo. La, là dove nel 2008 fu l'Inter e nel 2010 il triplete. E l'entusiasmo, là dove fino a ieri regnavano l'...Il paradiso out of the blue: all’improvviso. Il paradiso come stato dell’anima, luogo della speranza e del desiderio, fors’anche dell’illusione di una ritrovata grandezza e di una nuova centralità; gr ...Il paradiso inaspettatamente: all'improvviso. Paradiso come stato dell'anima, luogo della speranza e del desiderio, forse anche dell'illusione di una ...