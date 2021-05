Da Napoleone a oggi. Tocci legge l’autonomia strategica europea (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’Europa di Napoleone fu un continente in cui l’integrazione passava per l’imperialismo espansionista. L’Europa di oggi ha raggiunto un livello di integrazione così come di espansione senza precedenti nella storia del continente e lo ha fatto attraverso il potere di attrazione. A differenza del periodo napoleonico, il progetto europeo è stato forgiato attraverso mercati e moneta, non con la difesa. Solamente negli ultimi anni l’Europa ha iniziato ad alzare lo sguardo, ponendosi come obiettivo quello di una propria autonomia strategica anche a livello internazionale. Questa aspirazione strategica è stata lanciata nello scorso ciclo politico-istituzionale, in cui le questioni di politica estera hanno ricevuto molta più attenzione rispetto a quanta ne ricevano adesso. Ciò è dovuto in parte a fattori esogeni, come la crisi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’Europa difu un continente in cui l’integrazione passava per l’imperialismo espansionista. L’Europa diha raggiunto un livello di integrazione così come di espansione senza precedenti nella storia del continente e lo ha fatto attraverso il potere di attrazione. A differenza del periodo napoleonico, il progetto europeo è stato forgiato attraverso mercati e moneta, non con la difesa. Solamente negli ultimi anni l’Europa ha iniziato ad alzare lo sguardo, ponendosi come obiettivo quello di una propria autonomiaanche a livello internazionale. Questa aspirazioneè stata lanciata nello scorso ciclo politico-istituzionale, in cui le questioni di politica estera hanno ricevuto molta più attenzione rispetto a quanta ne ricevano adesso. Ciò è dovuto in parte a fattori esogeni, come la crisi ...

Napoleone: da Poste italiane francobollo per il bicentenario Poste Italiane comunica che oggi 5 maggio 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo commemorativo di Napoleone, nel bicentenario della scomparsa, relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,...

Belgio, agricoltore sposta il confine con la Francia: intralciava il trattore Succede in Belgio: un agricoltore ha deciso di spostare la pietra di confine con la Francia perché intralciava il percorso del trattore. Aperta un'inchiesta.

Napoleone, i volti dell’imperatore e stratega al cinema in Tv Napoleone Bonaparte, ha ricevuto diversi tributi durante gli anni e la sua vita sembra essere una sceneggiatura piena di ingredienti che ...

