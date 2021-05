Da coprifuoco a Green pass, Governo studia piano “salva estate” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia: non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo”. Lo ha detto ieri il Presidente del Consiglio Mario Draghi, a margine della riunione ministeriale del G20 sul turismo, anticipando le mosse che fissano il perimetro della ripartenza del settore turistico, in vista della stagione estiva. TESTIMONIAL D’ECCEZIONE “Le nostre montagne, le nostre spiagge, le nostre città stanno riaprendo. Alcuni settori sono destinati a restringersi ma altri a crescere e io non ho dubbi che il turismo in Italia tornerà più forte di prima”, ha ribadito il Premier, testimonial d’eccezione delle bellezze dello Stivale che sono pronte – dopo stop e restrizioni -ad aprire le porte alle migliaia di turisti stranieri che da sempre considerano il Belpaese tra le mete preferite nei mesi estivi. E non solo. A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) “È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia: non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo”. Lo ha detto ieri il Presidente del Consiglio Mario Draghi, a margine della riunione ministeriale del G20 sul turismo, anticipando le mosse che fissano il perimetro della ripartenza del settore turistico, in vista della stagione estiva. TESTIMONIAL D’ECCEZIONE “Le nostre montagne, le nostre spiagge, le nostre città stanno riaprendo. Alcuni settori sono destinati a restringersi ma altri a crescere e io non ho dubbi che il turismo in Italia tornerà più forte di prima”, ha ribadito il Premier, testimonial d’eccezione delle bellezze dello Stivale che sono pronte – dopo stop e restrizioni -ad aprire le porte alle migliaia di turisti stranieri che da sempre considerano il Belpaese tra le mete preferite nei mesi estivi. E non solo. A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il ...

