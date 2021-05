Da Angelina Jolie a Scarlett Johansson | le supereroine conquistano il cinema

Leggi su amica

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Che il mondo sia davvero cambiato, lo certifica la Marvel. Che ha, di fatto, sostituito i suoi supereroi con le. Insomma, d’ora in poi il mondo lo salvano le donne. Non solo nella quotidianità – dove già succede. Ma anche al. La casa di produzione dei supereroi da fumetto, infatti, ha svelato la lista di uscita dei film fino al 2023. E mostra come l’universo Marvel si stia evolvendo. Diventando, appunto, più femminile. Perché stanno diventando tante le eroine che ne faranno parte. E sono interpretate da grandi attrici comeo Natalie Portman. Che siano tornate a vestire i panni di personaggi già conosciuti o indossarne di nuovi, mai visti prima sul grande schermo, queste ragazze hanno una cosa in comune. Sono tutte sono donne forti, ...