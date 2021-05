Cyberpunk 2077 ha visto il 23 | 5% dei giocatori raggiungere il livello massimo di reputazione

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Sembra che le persone stiano ancora giocando a. Questa non dovrebbe essere una grande sorpresa: con oltre 13 milioni di copie vendute nel 2020 e aggiornamenti costanti, è assolutamente possibile che nuovientrino costantemente in Night City. In questo modo, CD Projekt Red ha rivelato che il 23,5% degli utenti ha portato ildial. Ildinel gioco è di 50, il che sembra non essere un compito facile da. Sebbene CD Projekt Red non abbia svelato il numero totale diche hanno raggiunto questo traguardo, sembra che si parli di quasi tre milioni di persone, se si tiene ovviamente conto solo dei 13 milioni di ...

DataAugmented : RT @Eurogamer_it: Il 23,5% dei giocatori di #Cyberpunk2077 ha raggiunto il livello massimo di reputazione. - Eurogamer_it : Il 23,5% dei giocatori di #Cyberpunk2077 ha raggiunto il livello massimo di reputazione. - LPNintendoITA : Cyberpunk 2077 (Blind) Con Devirò ITA [67] Una Serie Di Test Infiniti Sulla Astronave Mikoshi - svarioken : Warehouse, ibrido topo-vipera. ?? Cyberpunk 2077 D1 Edition, 19,99€. • - svarioken : ?? Warehouse, multipiattaforma. ?? Cyberpunk 2077 D1 Edition (One), 23,85€. • -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

La recente esperienza diha messo bene in mostra tutte le vertigini positive e negative che questo genere può procurare: dallo stupore per geometrie complesse a perdita d'occhio, alla ...... che qui ritroviamo in ' In Potentia ', ' Ghost Kaiju ', ' The Guardian of the Sea ', ' Nightmare ' e ' Shadow Thief ', mentre gli appassionati di, non potranno che essere attirati da ...Sembra che le persone stiano ancora giocando a Cyberpunk 2077. Questa non dovrebbe essere una grande sorpresa: con oltre 13 milioni di copie vendute nel 2020 e aggiornamenti costanti, è assolutamente ...Red Dead Redemption 2 è ancora un titolo che si fa apprezzare dal punto di vista grafico. E nel video che lo mostra in 8K su NVIDIA RTX 3090 supera i propri limiti e riesce a stupire.