Covid Veneto, oggi 745 contagi e 12 morti: bollettino 5 maggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 745 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 5 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 12 morti, che portano il totale a 1.397 dall’inizio dell’emergenza Covid-19. I nuovi casi sono stati individuati su 36.837 tamponi, l’indice di positività è del 2,02%. Nel complesso 1.336 persone sono in ospedale, -28 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 173 (-5), quelli in area non critica sono 1.163. “Continua il calo della curva, ma è una discesa lenta”, dice il governatore Luca Zaia. “L’appello è sempre lo stesso: non bisogna abbassare la guardia, si deve evitare il rischio di assembramenti e bisogna usare sempre la mascherina, con attenzione all’igiene delle mani”, aggiunge. “Se avremo la conferma delle dosi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 745 ida coronavirus in, 5, secondo i dati deldella regione. Da ieri sono stati registrati altri 12, che portano il totale a 1.397 dall’inizio dell’emergenza-19. I nuovi casi sono stati individuati su 36.837 tamponi, l’indice di positività è del 2,02%. Nel complesso 1.336 persone sono in ospedale, -28 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 173 (-5), quelli in area non critica sono 1.163. “Continua il calo della curva, ma è una discesa lenta”, dice il governatore Luca Zaia. “L’appello è sempre lo stesso: non bisogna abbassare la guardia, si deve evitare il rischio di assembramenti e bisogna usare sempre la mascherina, con attenzione all’igiene delle mani”, aggiunge. “Se avremo la conferma delle dosi ...

