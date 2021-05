Agenzia_Ansa : 'E' una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie invocano misure straordinarie', gli Usa annunciano… - MediasetTgcom24 : Covid, Usa a favore della revoca delle protezioni dei brevetti su vaccini #Covid - lucianonobili : Negli USA Trump voleva curare il #Covid con iniezioni di candeggina. Poi è arrivato @JoeBiden e con lui una seria c… - robertaguarducc : RT @Erich_IT5: Disturbi al sistema cardiocircolatorio : minimo comune denominatore di vairus e vaccini. MA TU GUARDA IL CASO Covid-19,… - amerigormea : RT @Agenzia_Ansa: 'E' una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie invocano misure straordinarie', gli Usa annunciano di es… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa

ANSA Nuova Europa

Gli Stati Uniti hanno annunciato di essere a favore della revoca delle protezioni della proprietà intellettuale per i vaccini anti -, al fine di accelerare la produzione e la distribuzione delle dosi nel mondo. 'Si tratta di una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie della pandemia invocano misure ......scudo anti -nei bambini. Nel Regno Unito per esempio AstraZeneca sta testando il suo vaccino su 300 giovani volontari tra 6 e 17 anni. E intanto questa settimana il presidenteJoe Biden ha ...La virologa italiana negli Stati Uniti: «Mia figlia di 16 anni ha fatto la seconda dose e io sono assolutamente favorevole alla vaccinazione dei ragazzi, perché i ragazzi non immuni possono portare il ...Gli Usa hanno annunciato di essere a favore della revoca delle protezioni della proprieta' intellettuale per i vaccini anti Covid, per accelerare la produzione e la distribuzione delle dosi nel mondo.