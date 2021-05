Covid, tre nuove zone rosse in Sicilia e 11 proroghe (Di mercoledì 5 maggio 2021) In Sicilia sono state istituite tre nuove ‘zone rosse’. Sono i comuni di Bolognetta, Santa Cristina Gela e San Cipirello’ nel Palermitano. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, adottata su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle Asp, che ha prorogato anche le ‘zone rosse’ in altri 11 comuni. il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Insono state istituite tre’. Sono i comuni di Bolognetta, Santa Cristina Gela e San Cipirello’ nel Palermitano. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, adottata su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle Asp, che ha prorogato anche le ‘’ in altri 11 comuni. il Mattino di- Notizie dalla

repubblica : Oggi su Rep: ?? Tre vittime al giorno, il Covid non ha frenato la strage dei lavoratori [di Marco Patucchi] - Adnkronos : Con i due di ieri salgono a 5 i casi di #varianteindiana #Covid nella Regione. - Agenzia_Ansa : Tokyo registra un altro record di contagi di coronavirus, malgrado lo stato di emergenza in corso, a meno di 90 gio… - Czinforma : - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Vaccinazione completata, guarigione dal covid da meno di sei mesi o tampone negativo. Il lasciapassare per i turisti italiani e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tre Bari - VACCINI ANTICOVID, AGGIORNAMENTO 5 MAGGIO ASL TARANTO Continua la campagna vaccinale anche in provincia di Taranto dove circa una persona su tre ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid - 19. Quasi 140mila persone (il 25% della ...

F1, Mercedes pronta alla rivoluzione: cambio in vista Sul banco degli imputati è salito Valtteri Bottas il cui rendimento nelle prime tre gare è stato ... proprio in Bahrain, quando con Hamilton fuori dai giochi causa covid, l'inglesino messo al suo posto ...

Covid: tre nuove 'zone rosse' in Sicilia e undici proroghe - Sicilia Agenzia ANSA Sicilia, 782 positivi 24 vittime e altre 3 zone rosse. Vaccini, obiettivo Eolie Covid-free in 15 giorni Palermo, positivo l’arcivescovo Corrado Lorefice ed altri tre Comuni «rossi»: Bolognetta, Santa Cristina Gela e San Cipirello. Isole, il piano vaccini comincia da Salina. Intanto a Lampedusa e Linosa ...

Coronavirus, prorogate 11 zone rosse in Sicilia Undici proroghe e tre nuove “zone rosse” in Sicilia. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, adottata su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle Asp. Il ...

ASL TARANTO Continua la campagna vaccinale anche in provincia di Taranto dove circa una persona suha ricevuto almeno una dose di vaccino anti- 19. Quasi 140mila persone (il 25% della ...Sul banco degli imputati è salito Valtteri Bottas il cui rendimento nelle primegare è stato ... proprio in Bahrain, quando con Hamilton fuori dai giochi causa, l'inglesino messo al suo posto ...Palermo, positivo l’arcivescovo Corrado Lorefice ed altri tre Comuni «rossi»: Bolognetta, Santa Cristina Gela e San Cipirello. Isole, il piano vaccini comincia da Salina. Intanto a Lampedusa e Linosa ...Undici proroghe e tre nuove “zone rosse” in Sicilia. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, adottata su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle Asp. Il ...