Covid | Sicilia | a Milazzo primo hub vaccinale in un Centro commerciale

Palermo, 5 mag. (Adnkronos) - Sopralluogo stamani del Commissario Emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze nei locali del Parco Corolla di Milazzo (Messina) per realizzare un Centro vaccinale che possa servire la città mamertina e i comuni limitrofi. Si tratterà della prima struttura regionale di questo tipo all'interno di un Centro commerciale, la seconda che si sta realizzando in Sicilia dopo quella dei supermercati La Torre di Palermo. L'iniziativa, in seguito ad un protocollo d'intesa tra l'ufficio straordinario per l'emergenza Covid 19 di Messina e la proprietà del Centro commerciale permetterà orientativamente dal 14 Maggio ai cittadini di fare il vaccino in locali di solito usati per lo shopping.

