Covid Sardegna, oggi 166 contagi e 5 morti: bollettino 5 maggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 166 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 5 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.564. Cala il numero dei pazienti ricoverati, 338, 16 in meno, mentre sono 46, uno in meno, quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.863 e i guariti in più 359. Dei 55.146 casi positivi complessivamente accertati, 14.442 (+34) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.334 (+20) nel Sud Sardegna, 4.897 (+31) a Oristano, 10.691 (+12) a Nuoro e 16.782 (+69) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

