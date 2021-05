Covid Puglia, oggi 1.171 contagi: bollettino 5 maggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 1.171 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 5 maggio. Si registrano altri 12 morti. Nella regione, dove sono stati individuati alcuni casi di variante indiana, i nuovi positivi sono in aumento. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.351 tamponi. Ieri su 13.803 tamponi erano emersi 1.028 contagi. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 434 in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 112 nella provincia Bat, 123 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 236 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. oggi sono 12 i decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 1.171 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 5. Si registrano altri 12 morti. Nella regione, dove sono stati individuati alcuni casi di variante indiana, i nuovi positivi sono in aumento. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.351 tamponi. Ieri su 13.803 tamponi erano emersi 1.028. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 434 in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 112 nella provincia Bat, 123 in provincia di Fa, 169 in provincia di Lecce, 236 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.sono 12 i decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di ...

fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, 53 indagati in Puglia: “Non erano in lista, ma hanno preso la dose”. Anche l’ex presidente di C… - TV7Benevento : Covid Puglia, oggi 1.171 contagi: bollettino 5 maggio... - italiaserait : Covid Puglia, oggi 1.171 contagi: bollettino 5 maggio - chiaramondi : RT @IlMattinoFoggia: Il #Covid non rallenta in #Puglia : è al 9,48% (rispetto al 2,9 nazionale), con altri 1.171 #contagi e 12 morti: super… - IlMattinoFoggia : Il #Covid non rallenta in #Puglia : è al 9,48% (rispetto al 2,9 nazionale), con altri 1.171 #contagi e 12 morti: su… -