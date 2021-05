Covid, Oms: nuova settimana record con 5,7 milioni di contagi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il numero di casi di Covid-19 a livello globale rimane per la seconda settimana consecutiva ai livelli più alti da inizio pandemia, con oltre 5,7 milioni di nuovi contagi, dopo 9 settimane consecutive di aumento. I nuovi decessi sono oltre 93mila, in crescita per la settima settimana consecutiva. E’ quanto rileva l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dell’ultimo report epidemiologico settimanale. La regione del Sud-Est asiatico continua a registrare un marcato aumento sia dei casi sia dei decessi, sottolinea l’Oms. L’India concentra oltre il 90% dei contagi e dei morti nella regione, precisa l’agenzia ginevrina, come pure il 46% dei casi e il 25% dei decessi segnalati globalmente nell’ultima settimana. Diminuisce l’incidenza nelle regioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il numero di casi di-19 a livello globale rimane per la secondaconsecutiva ai livelli più alti da inizio pandemia, con oltre 5,7di nuovi, dopo 9 settimane consecutive di aumento. I nuovi decessi sono oltre 93mila, in crescita per la settimaconsecutiva. E’ quanto rileva l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dell’ultimo report epidemiologicole. La regione del Sud-Est asiatico continua a registrare un marcato aumento sia dei casi sia dei decessi, sottolinea l’Oms. L’India concentra oltre il 90% deie dei morti nella regione, precisa l’agenzia ginevrina, come pure il 46% dei casi e il 25% dei decessi segnalati globalmente nell’ultima. Diminuisce l’incidenza nelle regioni ...

RaiStudio24 : RT @RaiNews: S. Briand (@SCBriand) #OMS a @RaiStudio24: le #riaperture vanno gestite in sicurezza. Al momento non si sa molto sull'#immunit… - RaiNews : S. Briand (@SCBriand) #OMS a @RaiStudio24: le #riaperture vanno gestite in sicurezza. Al momento non si sa molto su… - fisco24_info : Covid, Oms: nuova settimana record con 5,7 milioni di contagi: Casi in crescita dopo 9 settimane consecutive di aum… - menoopiu : QUANDO VACCINARE NON BASTA. SEYCHELLES DI NUOVO IN #lockdown2021 65% di popolazione vaccinata contro Covid-19, ma l… - ComuneParma : #5maggio 2021, il messaggio dell’ @OMS è SAVE LIVES: Clean Your Hands (SALVA VITE: Pulisci le tue mani). Soprattutt… -