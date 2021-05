Covid, oggi a Napoli oltre 10 mila somministrazioni di vaccino: i dati dell’Asl (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Procede a ritmo serrato la campagna di vaccinazione anti Covid nella città di Napoli dove nella giornata di oggi, mercoledì 5 maggio, si registrano 10.506 somministrazioni di vaccino. Nel centro vaccinale realizzato dalla Asl Napoli 1 Centro nella Mostra d’oltremare, polo fieristico nel quartiere Fuorigrotta, sono state somministrate 661 seconde dosi a categorie varie, 997 dosi a cittadini della fascia d’età 60-69 anni, 2.227 dosi alla fascia 50-59 e 17 dosi ad altrettanti ultraottantenni. A pieno ritmo le attività nel centro vaccinale interaziendale realizzato nell’hangar Atitech di Capodichino, utilizzato da Asl Napoli 1 Centro, Asl Napoli 2 Nord e Asl Napoli 3 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Procede a ritmo serrato la campagna di vaccinazione antinella città didove nella giornata di, mercoledì 5 maggio, si registrano 10.506di. Nel centro vaccinale realizzato dalla Asl1 Centro nella Mostra d’mare, polo fieristico nel quartiere Fuorigrotta, sono state somministrate 661 seconde dosi a categorie varie, 997 dosi a cittadini della fascia d’età 60-69 anni, 2.227 dosi alla fascia 50-59 e 17 dosi ad altrettanti ultraottantenni. A pieno ritmo le attività nel centro vaccinale interaziendale realizzato nell’hangar Atitech di Capodichino, utilizzato da Asl1 Centro, Asl2 Nord e Asl3 ...

