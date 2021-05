Covid, oggi 10.585 casi e 267 morti: il bollettino del 5 maggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 5 maggio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 10.585 Decessi: 267 Tamponi effettuati: 327.169 Terapie intensive: -55 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 407.129 casi totali: 4.070.400 Decessi: 122.005 Guariti: 3.541.266 In Italia oggi, mercoledì 5 maggio 2021, si registrano 10.585 nuovi positivi e 267 morti. Ieri c’erano stati 9.116 nuovi casi e 305 morti. In totale sono stati effettuati 327.169 tamponi (ieri erano stati 315.506). Il tasso di positività è al 3,2%, rispetto al 2,9 per cento di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 407.129 (-6.760). Il bilancio delle vittime ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021)ITALIA, ILDI2021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 10.585 Decessi: 267 Tamponi effettuati: 327.169 Terapie intensive: -55 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 407.129totali: 4.070.400 Decessi: 122.005 Guariti: 3.541.266 In Italia, mercoledì 52021, si registrano 10.585 nuovi positivi e 267. Ieri c’erano stati 9.116 nuovie 305. In totale sono stati effettuati 327.169 tamponi (ieri erano stati 315.506). Il tasso di positività è al 3,2%, rispetto al 2,9 per cento di ieri. Le persone attualmente positive alsono 407.129 (-6.760). Il bilancio delle vittime ...

beppe_grillo : Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani, un fattore estremamente importante per prevenire la di… - antoguerrera : Oggi UN MORTO in Regno Unito per Covid. E superato il traguardo di 50 milioni di inoculazioni di vaccino. - repubblica : Oggi su Rep: ?? Tre vittime al giorno, il Covid non ha frenato la strage dei lavoratori [di Marco Patucchi] - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 10.585 CONTAGI; 267 DECESSI!!! SUPERATI I 122.000 (122.005) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Vaccini anti Covid per età dai 60 ai 64 anni: prenotazioni dalla prossima settimana. Partite oggi… -