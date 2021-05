Covid: nel milanese 369 nuovi casi, 160 a Milano città (Di mercoledì 5 maggio 2021) Milano, 5 mag.(Adnkronos) - Sono 369 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi nel milanese, dei quali 160 a Milano città. Lo riporta il bollettino odierno diffuso da Regione Lombardia. Tra le altre province, Bergamo segna 85 nuovi casi; Brescia 223; Como 140; Cremona 48. A Lecco sono 43, a Lodi 26; a Mantova 119, a Monza e Brianza 138, a Pavia 106, a Sondrio 4. Varese ne conta 227. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021), 5 mag.(Adnkronos) - Sono 369 idi19 registrati oggi nel, dei quali 160 a. Lo riporta il bollettino odierno diffuso da Regione Lombardia. Tra le altre province, Bergamo segna 85; Brescia 223; Como 140; Cremona 48. A Lecco sono 43, a Lodi 26; a Mantova 119, a Monza e Brianza 138, a Pavia 106, a Sondrio 4. Varese ne conta 227.

ladyonorato : I guariti sono immuni per anni. Qui ci sono 3 studi scientifici recentissimi. Aspettiamo di leggere quelli che dimo… - SeaWatchItaly : Nel corso della notte lo sbarco dalla #SeaWatch4 è stato completato: tutte le persone salvate, più di 450, hanno fi… - fattoquotidiano : I TAMPONI DEI CAMPIONI DEL CALCIO LI PAGA LO STATO Nel Decreto Sostegni bis dieci milioni di euro a fondo perduto… - infoitsalute : Covid in Emilia Romagna, bollettino del 5 maggio. Sono 561 i nuovi positivi e 17 i decessi. Nel Modenese 39 contagi… - simonasiri : @nunziapenelope Io parto a fine giugno ma per sicurezza ho preso il volo COVID free così la quarantena me la evito,… -