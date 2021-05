Covid, negli Stati Uniti i contagi da inizio pandemia hanno superato quota 32,5 milioni (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – I casi di Covid-19 accertati negli Stati Uniti hanno superato quota 32,5 milioni. Secondo i dati della Johns Hopkins University inoltre sono 578.319 i decessi nel Paese. Tra gli Stati americani, il bilancio peggiore è quello presentato dalla California con 3.748.000 casi e 61.985 morti. Quasi tremila morti (2.966) di Covid oggi in Brasile a fronte di 77.359 nuovi casi. Il numero totale di vittime ha così raggiunto 411.588, mentre il numero di contagi si attesta a 14,8 milioni. Nonostante i numeri al rialzo registrati nelle ultime 24 ore, arrivano comunque segnali incoraggianti dalla curva epidemiologica che sta rallentando leggermente dopo che marzo e aprile sono ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – I casi di-19 accertati32,5. Secondo i dati della Johns Hopkins University inoltre sono 578.319 i decessi nel Paese. Tra gliamericani, il bilancio peggiore è quello presentato dalla California con 3.748.000 casi e 61.985 morti. Quasi tremila morti (2.966) dioggi in Brasile a fronte di 77.359 nuovi casi. Il numero totale di vittime ha così raggiunto 411.588, mentre il numero disi attesta a 14,8. Nonostante i numeri al rialzo registrati nelle ultime 24 ore, arrivano comunque segnali incoraggianti dalla curva epidemiologica che sta rallentando leggermente dopo che marzo e aprile sono ...

