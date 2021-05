Covid: Napoli, tamponi tutti negativi (Di mercoledì 5 maggio 2021) tutti negativi i tamponi del Napoli. Stamattina i calciatori azzurri si sono sottoposti al test dopo la positività di Maksimovic emersa ieri. Al momento dubbi fugati, non ci sono altri calciatori del ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021)del. Stamattina i calciatori azzurri si sono sottoposti al test dopo la positività di Maksimovic emersa ieri. Al momento dubbi fugati, non ci sono altri calciatori del ...

Agenzia_Ansa : Calca e proteste all'hub vaccinale della Mostra d'Oltremare a Napoli dove migliaia di persone si sono ritrovate in… - repubblica : Procida, prima isola Covid free: 'Pronti a ripartire e accogliere i turisti' - pompeii_sites : La riapertura di Pompei: 300 visitatori in poche ore - frank_catania : RT @Francalidia4: Ieri ci facevano notare che i festeggiamenti per lo scudetto ( in tempi di Covid) sarebbero stato uguali A Torino come a… - enzodamico23a : @AslanNerazzurro @NicoSchira Stanno passando un momento delicato le società che buttano i soldi a cazzo di cane, da… -