Covid: Moratti all'hub ex Philips Monza, qui somministrate 12mila mila dosi (Di mercoledì 5 maggio 2021) milano, 5 mag. (Adnkronos) - La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha fatto visita oggi all'hub vaccinale ex Philips di Monza. Accolta dal sindaco, Dario Allevi, e dai direttori di Ats Brianza, Silvano Casazza, e Asst Monza, Mario Alparone, la vicepresidente ha visitato il centro intrattenendosi con alcune cittadine e cittadini in attesa del vaccino o appena vaccinati. Presenti anche i consiglieri regionali Alessandro Corbetta, Federico Romani e Andrea Monti. "Visitare i nostri centri vaccinali -ha commentato Moratti- permette di scoprire la genuinità delle persone. Un'autentica boccata d'ossigeno. Rincuora ricevere ringraziamenti e congratulazioni per un'organizzazione impeccabile e constatare la felicità dei cittadini che, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021)no, 5 mag. (Adnkronos) - La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia, ha fatto visita oggi all'hub vaccinale exdi. Accolta dal sindaco, Dario Allevi, e dai direttori di Ats Brianza, Silvano Casazza, e Asst, Mario Alparone, la vicepresidente ha visitato il centro intrattenencon alcune cittadine e cittadini in attesa del vaccino o appena vaccinati. Presenti anche i consiglieri regionali Alessandro Corbetta, Federico Romani e Andrea Monti. "Visitare i nostri centri vaccinali -ha commentato- permette di scoprire la genuinità delle persone. Un'autentica boccata d'ossigeno. Rincuora ricevere ringraziamenti e congratulazioni per un'organizzazione impeccabile e constatare la felicità dei cittadini che, ...

TV7Benevento : Covid: Moratti all'hub ex Philips Monza, qui somministrate 12mila mila dosi (2)... - TV7Benevento : Covid: Moratti all'hub ex Philips Monza, qui somministrate 12mila mila dosi... - Bianconiglio81 : @ICazzaro @gaetpoli7 @FBiasin Beh non ha speso poco, ma se guardiamo alla gestione Moratti, in confronto al City vo… - fremo03893514 : RT @Adriano99404537: @andiamoviaora @fremo03893514 Giova ricordare la quantità di regioni governate dal cdx E la differenza tra dx italica… - Adriano99404537 : @andiamoviaora @fremo03893514 Giova ricordare la quantità di regioni governate dal cdx E la differenza tra dx itali… -