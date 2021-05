Covid: Moratti all'hub ex Philips Monza, qui somministrate 12mila mila dosi (Di mercoledì 5 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 5 maggio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Covid: Moratti all'hub ex Philips Monza, qui somministrate 12mila mila dosi (2)... - TV7Benevento : Covid: Moratti all'hub ex Philips Monza, qui somministrate 12mila mila dosi... - Bianconiglio81 : @ICazzaro @gaetpoli7 @FBiasin Beh non ha speso poco, ma se guardiamo alla gestione Moratti, in confronto al City vo… - fremo03893514 : RT @Adriano99404537: @andiamoviaora @fremo03893514 Giova ricordare la quantità di regioni governate dal cdx E la differenza tra dx italica… - Adriano99404537 : @andiamoviaora @fremo03893514 Giova ricordare la quantità di regioni governate dal cdx E la differenza tra dx itali… -