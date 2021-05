Covid: Moratti all'hub ex Philips Monza, qui somministrate 12mila mila dosi (2) (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - Questo hub, per Regione Lombardia, "è un fiore all'occhiello -ha sottolineato la vicepresidente-. Il merito va attribuito in particolar modo al personale sanitario, ai volontari e ai rappresentanti della Protezione civile che ogni giorno si prodigano per far funzionare tutto al meglio. Infine merita il doveroso apprezzamento e un plauso la preziosa disponibilità del privato a offrire una location così. È un valore aggiunto importante qui, come in tante altre situazioni della nostra Lombardia". L'Hub è nato dalla collaborazione di Ats Brianza, Asst Monza, Istituti Clinici 'Zucchi', Comune di Monza, Croce Rossa di Monza e Compagnia italiana molle acciaio (Cima spa). L'area si estende per 2.500 metri quadrati ed è stata messa a disposizione dalla famiglia Bellazzi, proprietaria della Cima spa, per rispondere alle esigenze ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - Questo hub, per Regione Lombardia, "è un fiore all'occhiello -ha sottolineato la vicepresidente-. Il merito va attribuito in particolar modo al personale sanitario, ai volontari e ai rappresentanti della Protezione civile che ogni giorno si prodigano per far funzionare tutto al meglio. Infine merita il doveroso apprezzamento e un plauso la preziosa disponibilità del privato a offrire una location così. È un valore aggiunto importante qui, come in tante altre situazioni della nostra Lombardia". L'Hub è nato dalla collaborazione di Ats Brianza, Asst, Istituti Clinici 'Zucchi', Comune di, Croce Rossa die Compagnia italiana molle acciaio (Cima spa). L'area si estende per 2.500 metri quadrati ed è stata messa a disposizione dalla famiglia Bellazzi, proprietaria della Cima spa, per rispondere alle esigenze ...

TV7Benevento : Covid: Moratti all'hub ex Philips Monza, qui somministrate 12mila mila dosi (2)... - TV7Benevento : Covid: Moratti all'hub ex Philips Monza, qui somministrate 12mila mila dosi... - Bianconiglio81 : @ICazzaro @gaetpoli7 @FBiasin Beh non ha speso poco, ma se guardiamo alla gestione Moratti, in confronto al City vo… - fremo03893514 : RT @Adriano99404537: @andiamoviaora @fremo03893514 Giova ricordare la quantità di regioni governate dal cdx E la differenza tra dx italica… - Adriano99404537 : @andiamoviaora @fremo03893514 Giova ricordare la quantità di regioni governate dal cdx E la differenza tra dx itali… -