Covid | Lazio | ricoveri ridotti del 91% tra over 80 vaccinati

Adnkronos : Il governatore: 'Tasso di #contagio scende anche per il #coprifuoco'. - MediasetTgcom24 : Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche… - MediasetTgcom24 : Covid, zona rossa in provincia di Latina: 80 cittadini indiani positivi #Latina - RisatoNicola : Vaccini, #Zingaretti: 'Nel #Lazio immunità di gregge in tempi brevi' In quale universo parallelo? ?? - Lazio_TV : Eccellenza: Covid, altri due rinvii per l'Anagni. -

Dall'indagine emerge che a questa fascia di età è attribuibile quasi un terzo dei ricoveri per- 19 nel(il 28%) e oltre il 58% dei decessi. "Quindi sono stati evitati 267 ricoveri per ...Quest'anno ha saltato un po' di partite ( problemi al gomito, dell'anca, anche il) ma ora è ... Deve cancellare le ultime prove offerte contro Sassuolo eche non erano piaciute al tecnico ...Partite le prenotazioni del vaccino anti Covid per la fascia 18-49 anni nel Lazio, ma ora possono vaccinarsi solo le persone con alcune patologie. Zingaretti: “Tra qualche settimana apriremo a tutti i ...ROME, MAY 5 - Lazio Governor Nicola Zingaretti said Wednesday that he was optimistic that the region that Rome belongs to will be able to achieve COVID-19 herd immunity soon. "If we move fast and prog ...