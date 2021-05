Covid, la confessione di Pink: "Ho scritto il mio testamento" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Pink ha dichiarato di aver fatto testamento per paura di morire quando ha scoperto di avere il Covid. Covid, la confessione di Pink: “Ho scritto il mio testamento” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 5 maggio 2021)ha dichiarato di aver fattoper paura di morire quando ha scoperto di avere il, ladi: “Hoil mio” su Notizie.it.

infoitcultura : Al Bano, confessione a Domenica In: “Perso tre cugine per colpa del covid” - Italia_Notizie : Edoardo Vianello, la confessione sulla figlia morta: “Terrorizzato dal Covid, non sono stato in grado di accompagna… - FQMagazineit : Edoardo Vianello, la confessione sulla figlia morta: “Terrorizzato dal Covid, non sono stato in grado di accompagna… -