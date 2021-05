iconanews : Covid: l'0India stanzia 6,7 mld dollari per vaccini e sanità - giornaleradiofm : Covid: l'0India stanzia 6,7 mld dollari per vaccini e sanità: (ANSA) - MUMBAI, 05 MAG - La Banca centrale indiana h… -

I nuovi casi di Covid-19 sono 382.000. Nonostante le pressione dell'opposizione, il premier Narendra Modi continua a rifiutarsi di imporre un lockdown nazionale duro per timore delle ripercussioni. La Banca centrale indiana ha sbloccato 6,7 miliardi di dollari per i produttori di vaccini contro il coronavirus e per gli ospedali e le imprese del settore sanitario. India: Save the Children, milioni di bambini in più rischiano la povertà e la fame a causa della drammatica crisi causata dal Covid.