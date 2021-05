Covid Italia oggi, 10.585 contagi e 267 morti: bollettino 5 maggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 10.585 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 5 maggio, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo le news regione per regione, sono stati registrati altri 267 morti. LAZIO - Sono 838 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 5 maggio, nel Lazio, secondo il bollettino diffuso dalla Regione. Si segnalano anche 39 morti e +1.880 i guariti. "oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+1.816) e quasi 19 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 838 casi positivi (+35), 39 i decessi (+3) e +1.880 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 10.585 ida coronavirus in, 5, secondo i dati delle regioni inseriti neldella Protezione Civile. Da ieri, secondo le news regione per regione, sono stati registrati altri 267. LAZIO - Sono 838 i nuovida coronavirus registrati, 5, nel Lazio, secondo ildiffuso dalla Regione. Si segnalano anche 39e +1.880 i guariti. "su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+1.816) e quasi 19 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 838 casi positivi (+35), 39 i decessi (+3) e +1.880 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. ...

